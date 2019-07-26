8 معلومات عن قانون الرى أبرزها تغليظ عقوبة التعدى على النهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد قانون الموارد المائية والرى الجديد من القوانين الهامة التى من المتوقع أن تخرج للنور خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، خاصة وأن لجنة الزراعة انتهت من مناقشة مشروع القانون، وفيما يلى نرصد أبرز ما تضمنه القانون الجديد من معلومات: 1. يجرم إهدار استهلاك المياه. 2. تغليظ عقوبات التعديات على نهر النيل. 3. يحقق استراتيجية مصر ويواجه التحديات المائية. 4. يلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية. Advertisements 5. يمنح صلاحيات للحكومة بإزالة ما يقع علي النيل من تعديات. 6. يقر قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية. 7. تحديد ضوابط استخدام الابار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية. 8. حظر التعدى على البحار أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.

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