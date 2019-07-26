شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. لو مسافر فى العيد.. مواعيد القطارات الإضافية وحجز التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت هيئة السكة الحديد من استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، ويقدم ”الخليج 365” أهم المعلومات عن القطارات الإضافية المقرر الدفع بها خلال فترة عيد الأضحى، ومواعيدها، وكيفية حجز تذاكرها خلال التقرير التالى:- 1ـ 24 قطارا إضافيا فى عيد الأضحى 2ـ سيتم تشغيلها بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية 3ـ الهدف منها مواجهة الإقبال الكبير على السفر عبر السكة الحديد خلال أيام العيد 4ـ يبدأ تشغيل القطارات الإضافية من يوم 6 حتى 20 أغسطس المقبل Advertisements 5ـ وأيضا زيادة تركيب عربات بعض القطارات المكيفة والمميزة لمواجهة الإقبال الكبير على السفر 6ـ القطارات الإضافية تقوم من الإسكندرية والقاهرة إلى الصعيد والعكس. 7ـ لا توجد قطارات إضافية لخطوط الوجه البحرى خلال العيد 8ـ القطارات الإضافية تشمل 8 مكيفة والباقى عادى "مميز". 9ـ وتشمل تشغيل 6 قطارات لخدمة أهالى النوبة. 10ـ حجز تذاكر القطارات الإضافية فى نفس يوم السفر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو معلوماتى.. لو مسافر فى العيد.. مواعيد القطارات الإضافية وحجز التذاكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.