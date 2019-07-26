شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة التونسية تكشف موعد انطلاق مراسم الجنازة الوطنية فى قصر قرطاج غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الرئاسة التونسية عن مراسم الجنازة الوطنية التى ستقام للرئيس التونسى الراحل الباجى قايد السبسى، مشيرة إلى أن الجنازة ستنطلق على تمام الحادية عشرة صباحا بقصر قرطاج بحضور عدد من قادة دول شقيقة وصديقة وممثلى منظمات دولية وإقليمية بجانب ثلة من الشخصيات الوطنية التونسية.

وأكدت الرئاسة التونسية فى بيان صحفى، الجمعة، أنه تم نقل جثمان الرئيس التونسى الراحل محمد الباجى قايد السبسى من المستشفى العسكرى فى تونس إلى مقر إقامته بقصر قرطاج.

فيما نشر نجل الرئيس التونسى الراحل حافظ قايد السبسى تدوينة على حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" جاء فيها: ''الرئيس الباجي قائد السبسي رحمه الله ملك للشعب التونسي وكل تونسي من حقه الحضور في جنازته التي ستنطلق بعد الموكب الرسمي من قصر قرطاج نحو مقبرة الجلاز ''.

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وأعلن محمد الناصر الرئيس التونسى المؤقت، إعلان الحداد على الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي وإلغاء احتفالات الذكرى 62 لذكرى إعلان الجمهورية المقررة اليوم الخميس، وذلك فى أول قرار له، بعد توليه المنصب المؤقت بموجب الدستور، وفقًا للمتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، الذى يعد الناصر رئيسًا له.

فيما قرر يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، إعلان الحداد 7 أيام، فى البلاد، كما أعلن مجلس النواب التونسى، تشكيل لجنة وطنية، لتنظيم جنازة وطنية للرئيس الباجى القايد السبسي غدا السبت المقبل.