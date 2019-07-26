فيديو وصور.. الحكومة تنفى 11 شائعة.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام فى الفترة من 18- 26 يوليو الجارى. وتضمنت الشائعات إسناد إدارة صندوق مصر السيادى لمسئولين أجانب وتقليص مخصصات الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة 2019/2020 بعد اعتمادها، وحذف عشوائى للمواطنين ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية، وعدم إمكانية تعديل الرغبات فى التنسيق الإلكترونى بعد اختيارها واختيار الطلاب للكليات دون مراعاة التوزيع الجغرافى للتنسيق واستخدام أدوية منع الحمل فى سوق الدواجن، مما أدى لاختفائها من المستشفيات وإقرار زيادات فى بدل السفر لموظفى الجهاز الإدارى للدولة وإغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط، وانتشار أدوية بيطرية مغشوشة فى الأسواق وإغلاق الحكومة المواقع إلكترونية لمؤسسات الصحف القومية ترشيداً للنفقات وسرقة مُقتنيات متحف نجيب محفوظ عقب افتتاحه. Advertisements

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