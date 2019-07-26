شكرا لقرائتكم خبر عن 15 سبتمبر .. بدء تسليم أراضى قرعة الإسكان الاجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه من المقرر أن يتم بدء تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بمنطقة 130 فداناً مسلسل رقم 4، جنوب الواحات، والمخصصة بالقرعة العلنية التى تم إجراؤها بتاريخ 10/8/2016، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15/9/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 21/11/2019.

وأضاف، سيتم تسليم القطع من 1 : 15، يوم الأحد 15/9/2019، والقطع من 16 : 30، يوم الاثنين 16/9/2019، والقطع من 31 : 45، يوم الثلاثاء 17/9/2019، والقطع من 46 : 60، يوم الأربعاء 18/9/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 19/9/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 61 : 75، يوم الأحد 22/9/2019، والقطع من 76 : 90، يوم الإثنين 23/9/2019، والقطع من 91 : 105، يوم الثلاثاء 24/9/2019، والقطع من 106 : 120، يوم الأربعاء 25/9/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 26/9/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع فى المواعيد المقررة.

وتابع: سيتم تسليم القطع من 121 : 135، يوم الأحد 29/9/2019، والقطع من 136 : 150، يوم الإثنين 30/9/2019، والقطع من 151 : 165، يوم الثلاثاء 1/10/2019، والقطع من 166 : 180، يوم الأربعاء 2/10/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 3/10/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 181 : 195، يوم الإثنين 7/10/2019، والقطع من 196 : 210، يوم الثلاثاء 8/10/2019، والقطع من 211 : 225، يوم الأربعاء 9/10/2019، والقطع من 226 : 240، يوم الخميس 10/10/2019، والقطع من 241 : 255، يوم الأحد 13/10/2019، والقطع من 256 : 270، يوم الإثنين 14/10/2019، والقطع من 271 : 285، يوم الثلاثاء 15/10/2019، والقطع من 286: 300، يوم الأربعاء 16/10/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 17/10/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع فى المواعيد المقررة.

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وأشار إلى أنه سيتم تسليم القطع من 301 : 315، يوم الأحد 20/10/2019، والقطع من 316 : 330، يوم الإثنين 21/10/2019، والقطع من 331 : 345، يوم الثلاثاء 22/10/2019، والقطع من 346 : 360، يوم الأربعاء 23/10/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 24/10/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 361 : 375، يوم الأحد 27/10/2019، والقطع من 376 : 390، يوم الإثنين 28/10/2019، والقطع من 391 : 405، يوم الثلاثاء 29/10/2019، والقطع 406 : 420، يوم الأربعاء 30/10/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 31/10/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع فى المواعيد المقررة.

وأوضح المهندس أشرف فتحى، أنه سيتم تسليم القطع من 421 : 435، يوم الأحد 3/11/2019، والقطع من 436 : 450، يوم الإثنين 4/11/2019، والقطع من 451 : 465، يوم الثلاثاء 5/11/2019، والقطع من 466 : 480، يوم الأربعاء 6/11/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 7/11/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 481 : 495، يوم الاثنين 11/11/2019، والقطع من 496 : 510، يوم الثلاثاء 12/11/2019، والقطع من 511 : 525، يوم الأربعاء 13/11/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 14/11/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 526 : 540، يوم الأحد 17/11/2019، والقطع من 541 : 555، يوم الإثنين 18/11/2019، والقطع من 556 : 570، يوم الثلاثاء 19/11/2019، والقطع من 571 : 586، يوم الأربعاء 20/11/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 21/11/2019، لمن تخلف عن استلام تلك القطع فى المواعيد المقررة.