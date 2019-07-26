شكرا لقرائتكم خبر عن النظام القطرى يعانى.. بلومبرج: بن جاسم يسعى لبيع فنادق فخمة بلندن وباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة "بلومبرج" إن مكتب عائلة رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم قد قال إنه يبحث بيع فنادق فخمة فى باريس ولندن تقدر قيمتها إجمالا بحوالى 869 مليون دولار، حسبما قالت مصادر مطلعة على الأمر. ويعد ذلك مؤشرا على تأثير المقاطعة العربية لقطر على قدرة أعضاء نظام تميم على شراء العقارات الفخمة فى أوروبا وأمريكا أو حتى الحفاظ على ما قاموا بشرائه فى ظل تضرر اقتصاد الدوحة.

وبحسب ما ذكرت الوكالة الأمريكية، فقد تم تعيين شركة إيستديل لتقديم المشورة حول البيع المحتمل لفندق حياة ريجينى باريس إيتوال فى العاصمة الفرنسية الذى تملكه شركة مرتبطة بالشيخ القطرى ويقدر قيمته بحوالى 557 مليون دولار، وفقا لما قالته المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها لأن الخطط سرية.

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بينما تم التعاقد مع شركة "بروكر جونز لانج لاسال" لتقييم البيع المحتمل لفندقى ساندرسون ومارتين لان فى لندن، حيث يقدر قيمتهما معا بـ 312 مليون دولار، وتملكهما شركة أخرى تابعة للشيخ القطرى. وتقاربت الشركة مع عدد من المستمرين لبيع فندقى لندن، لكن لا يوجد تأكيدات بشأن إتمام الصفقة.

وكان حمد قد شغل منصب رئيس وزراء قطر بين عامى 2007 و2013، وترأس هيئة الاستثمار القطرية، وصندوق الثروة السيادية. وكان الصندوق والعائلة المالكة فى قطر من بين أكثر المستثمرين ثراء فى مجال العقارات الفاخرة فى العالم حيث استحوذوا على فنادق ومبانى إدارية ومتاجر فى مدن مثل باريس ولندن ونيويورك، بحسب ما تقول بلومبرج.