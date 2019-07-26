شكرا لقرائتكم خبر عن مساء اليوم.. الخطوط البريطانية تستأنف رحلاتها للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الخطوط البريطانية، مساء اليوم الجمعة، رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة، قادمة من مطار لندن هيثرو، بعد توقف استمر أسبوعاً من قبل شركة الطيران لمراجعة بعض الإجراءات الخاصة بها فى مطارات العالم.

وكشفت مصادر مطلعة، بمطار القاهرة الدولي، إن رحلة الخطوط البريطانية رقم 155 من طراز بوينج دريملاينر 787، ستصل القاهرة في تمام الحادية عشر مساءا، بحسب جدول تشغيلها بمبنى الركاب رقم 2 في مطار القاهرة على متنها 200 راكباً، ومن المنتظر أن تعود إلى وجهتها في صباح الغد.

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كان شريف برسوم المدير الإقليمي للخطوط الجوية البريطانية ووكيل الشركة بالقاهرة، أكد عودة رحلات الخطوط البريطانية إلى القاهرة، مساء اليوم الجمعة، حسب جدول التشغيل الخاص بها في مطار القاهرة.

كانت الخطوط البريطانية، علقت رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع، دون إخطار مسبق لسلطات مطار القاهرة، معتبره الأمر أنه لمراجعة الخطط الأمنية من قبل الأنظمة الخاصة بها، الأمر الذى استدعى السفير البريطانى لدى القاهرة، جيفري آدامز، للاعتذار لوزير الطيران المدنى، عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور قرار تعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة، مؤكدا أن القرار لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية.