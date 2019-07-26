شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: توقعات بانخفاض إيراد النهر 5 مليار متر مكعب عن العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت لجنه تنظيم ايراد النهر فيضان النيل والإجراءات التى يتخذها قطاع مياه النيل ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، على مدار الأعوام المختلفة من خلال النماذج الرياضية واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسى للمياه في مصر، و كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائى الحالى والتى أشارت إلى انخفاض حاولى 5 مليار متر مكعب عن العام الماضى.

و استعرضت اللجنة خلال اجتماعها تقرير عن السد العالي يؤكد استعداده لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2019-2020 التى تبدأ فى أغسطس من كل عام، حيث أجريت أعمال الصيانة اللازمة لمنشآته، ومفيضات الطوارئ والبوابات، بحيث تبدأ مناسيب المياه في الارتفاع مع وصول مياه الفيضان من الهضبة الإثيوبية عبر النيل الأزرق، مرورا بالخرطوم قبل وصولها لبحيرة ناصر بأسوان.

كما استعرضت اللجنة أعمال حصر زراعات الأرز بالإدارات العامة للرى المختلفة التي تم رصدها بالأقمار الصناعية والتنسيق مع وزارة الزراعه لمتابعة موقف زراعات الأرز المخالفة.

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ووجهت وزارة الرى بضرورة رفع حالة الطوارئ القصوى فى كافة محافظات الجمهورية، خلال الفترة القادمة و توفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصه مياه الشرب لمواجهه الطلب على الاستخدامات المنزلية علاوة على المتابعة الدورية لرصد مخالفات الأرز فى ضوء نجاح الإجراءات التنسيقية والبروتوكول المشترك بين وزارتي (الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي .