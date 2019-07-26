شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن رابط معرفة نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط معرفة نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة، إلكترونيا على موقعها الرسمى من خلال الرابط التالى، بعد إدخال رقم جلوسه والرقم القومى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فتح باب تظلمات طلاب الثانوية العامة، على نتيجة الثانوية العامة دور أول منتصف يوليو الجارى وتستمر حتى 16 أغسطس المقبل، كما اتاحت الوزارة اطلاع الطلاب على كراسات الإجابة لكتابة ملاحظاتهم فى المواد المتظلمين منها.

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نتيجة التظلم عبر الرابط التالى: