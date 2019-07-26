شوادر "كلنا واحد" تهزم جشع التجار بالمحافظات وتوفر السلع مخفضة الأسعار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة فى فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" وتم بالتنسيق مع كبار التجار، إقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق. جاء ذلك، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة، باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين، لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة. و حرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وطرح السلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية. Advertisements وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة المشاركة فى فعاليات المُبادرة بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ(690) فرع على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين ، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

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