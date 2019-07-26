شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية إيطاليا مهاجما ماكرون بسبب الهجرة: نابليون مات.. نحن فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن نائب رئيس وزراء إيطاليا، وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، هجوماً حاداً على الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بسبب تباين مواقفهما بشأن التعامل الأوروبى مع المهاجرين.

وقال سالفينى فى تصريحات نشرتها وكالة آكى الإيطالية، إنه لا يتلقى راتبه نظير تنفيذ أوامر ماكرون، وأن ماكرون ليس الإمبراطور نابليون على حد وصفه.

ونفى سالفينى مخاطرة بلاده بأن تصبح معزولة فى أوروبا، على خلفية عودة التوتر بين روما وباريس إثر رفضه المشاركة فى مؤتمر غير رسمى بشأن الهجرة الاثنين الماضى الذى دعا إليه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وأسفر عن إتفاق 14 دولة أوروبية على تفعيل "آلية تضامن" تعمل على نقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم فى البحر المتوسط.

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ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فقال سالفينى "هل يدفعون لى راتبى لإطاعة تعليمات السيد ماكرون وأوامره ؟ لا أعتقد ذلك. إنهم يدفعون راتبى للدفاع عن المصالح الوطنية الإيطالية. ويبدو أننى اثبت ذلك".

وأضاف وزير الداخلية، الذى رفض مقترحاً فرنسياً يقضى بإنزال المهاجرين المنقذين فى المرافئ الأوروبية الاقرب جنوب المتوسط (وهذا يعنى موانئ إيطاليا ومالطا) "من هو ماكرون؟ الأمبراطور نابليون؟. لقد توفى نابليون، ونحن الآن فى عام 2019 نعيش وضعاً ديمقراطياً وكلنا متساوون".