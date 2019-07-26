شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى تاريخ المملكة .. طالب أردنى يحصل على 100% فى الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل طالب أردنى يدعى "أحمد سامي عثمان" على معدل 100% فى الفرع العلمي بنتائج الثانوية العامة، حيث تعتبر ذلك سابقة هى الأولى من نوعها فى الأردن.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الطالب أحمد عثمان تأكيده على أنه نظم دراسته ووقته حيث حدد نحو 5-6 ساعات دراسة فى اليوم والتحق بمركز خاص للتقوية فى مادة الرياضيات، مضيفًا أنه يطمح لدراسة الطب، داعيا الشباب للفرح دون إيذاء الآخرين، ووضع أهداف نصب أعينهم، ولتحديد طموحاتهم وأن يكونوا أقوياء مثابرين.

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ويعد الطالب عثمان هو الابن الأكبر بين خمسة شباب، ويعمل والده فى برمجة الكمبيوتر فى السفارة الجزائرية بالأردنت فيما تعمل والدته كمدرسة للتربية الإسلامية فى مدارس "الأونروا".