شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين أكثر من 2.4 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وكشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالخدمات البيطرية، عن إجمالى تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بلغت تحصين 2 مليون و446 ألف و928 رأس ماشية بينهم " مليون و453 ألف و704 رأس أبقار، 828 ألف و942 رأس جاموس، 140 ألف و613 رأس أغنام، 23 ألف و669 رأس ماعز" منذ بداية الحملة الحالية يوم 22 يونيو الماضى.

وأكد تقرير، الخدمات البيطرية، استمرار اعمال حملة تحصين الماشية ضد الامراض الوبائية بمحافظات الجمهورية من خلا الحملة القومية للتحصين التى بدأت 22 من الشهر الجارى وتنتهى قبل عيد الأضحى المبارك، حفاظًا على الثروة الحيوانية، وتوفير جميع اللقاحات السيادية للتحصين .