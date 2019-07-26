شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه المنيا يشكل لجنة للتأكد من جودة المياه بقرية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، بتشكيل لجنة مكونة من مديرة الفرع وفريق الصيانة والمعامل ومسئول الإعلام، وذلك للمرور على الأهالى بقرية الجزائر بسمالوط، ورفع عينات من أنحاء متفرقة بالقرية ومنازل المواطنين للاطمئنان على سلامة وجودة المياه، نظرا لما يتردد حول عدم صلاحية مياه الشرب بالقرية.

وأكد الشهاوى ، أنه تم إرسال فريق ميدانى لفحص الشكوى على الطبيعة بالتنسيق مع النائب سمير رشاد عضو مجلس النواب بسمالوط، لافتا إلى أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين وجود المياه بالقرية حتى فى اوقات الذروة ومطابقتها للمعايير القياسية والبكترولوجية.

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معاينة المياه



لجنة من شركة مياه المنيا