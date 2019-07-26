شكرا لقرائتكم خبر عن الآفات الزراعية: تراجع نسبة غش المبيدات وإلزام محال البيع بفاتورة الشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن هناك تراجعا فى نسبة ظاهرة غش المبيدات والتى أظهرتها دراسة استقصائية للجنة المبيدات تقترب من 17.5 % لأول مرة مقارنة بـ10% مبيدات مغشوشة يتم تداولها فى الاتحاد الأوروبى، بسب تضيق الخناق على الغشاشين والمهربين للمبيدات، والحملات المنظمة التى تقوم بها اللجنة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة.

وأضاف عبد المجيد، فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، أن نجاح برامج التوعوية وتدريب الباحثين والمستفيدين من تداول المبيدات حتى الوصول إلى المزارع والمستفيد النهائي، وتنفيذ برنامج مطبقى المبيدات للحد من الرش العشوائى ساعد فى تراجع نسبة غش المبيدات، موضحا إن إجمالى ما تستهلكه مصر من المبيدات للأغراض الزراعية يصل إلى 10 آلاف طن، للمساحة المحصولية الصيفية والشتوية.

من جانبه قال الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، الزام محال البيع بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة.