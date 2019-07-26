محافظ القاهرة: رصد المبانى المخالفة وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه لا رجعة فى ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين والمتعدين على أراضى أملاك الدولة أو معتادى البناء عشوائيًا بدون ترخيص مهما كان موقعهم وذلك حفاظاَ على المواطنين وأرواحهم فى المقام الأول وعدم استفادة المخالف من مخالفته.
وأضاف عبد العال فى بيان اليوم، أن أجهزة المحافظة ملتزمة باستمرار إزالة المبانى المخالفة فى كل أحياء القاهرة دون استثناء، موجهًا رؤساء الأحياء بأن يتم العمل على ملف الإزالات على مدار 24 ساعة وأن تتواصل أعمال الحصر لكافة العقارات المخالفة بنطاق كل حى حيث أنها تمثل ضغط كبير على شبكات المياه والصرف الصحى وتهدد أرواح المواطنين.
وشدد محافظ القاهرة، على استمرار شن الحملات اليومية لرفع الاشغالات والتعدى على الارصفة والتصدى لجميع الظواهر السلبية من خلال رصد وتعقب كل من تسول له نفسه مخالفة القانون بهدف اعادة العاصمة لمظهرها الحضارى .
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