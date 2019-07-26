شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة لجامعة الأزهر توقع الكشف الطبى على 1500 حالة مرضية بدمياط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر فعاليات القافلة الطبية التى نظمتها لمحافظة دمياط فى عزب النهضة على مدار يومين برعاية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.
أسفرت القافلة عن إجراء كشوفات طبية على نحو 1500 حالة مرضية، كما تم تحويل 85 حالة إلى مستشفيات جامعة الأزهر لإجراء عمليات جراحية.
كما شهدت القافلة توزيع مواد غذائية وعقد ندوات توعوية بمشاركة وعاظ من الأزهر الشريف ومرصد الفتوى الإلكترونية، كما شهدت عقد امتحانات فورى لمحو الأمية لما يقرب من 35 فرد ،وتم توزيع 250 كرتونة على الأسر المحتاجة.
كانت هذه تفاصيل خبر قافلة لجامعة الأزهر توقع الكشف الطبى على 1500 حالة مرضية بدمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.