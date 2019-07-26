شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة لجامعة الأزهر توقع الكشف الطبى على 1500 حالة مرضية بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر فعاليات القافلة الطبية التى نظمتها لمحافظة دمياط فى عزب النهضة على مدار يومين برعاية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.

أسفرت القافلة عن إجراء كشوفات طبية على نحو 1500 حالة مرضية، كما تم تحويل 85 حالة إلى مستشفيات جامعة الأزهر لإجراء عمليات جراحية.

كما شهدت القافلة توزيع مواد غذائية وعقد ندوات توعوية بمشاركة وعاظ من الأزهر الشريف ومرصد الفتوى الإلكترونية، كما شهدت عقد امتحانات فورى لمحو الأمية لما يقرب من 35 فرد ،وتم توزيع 250 كرتونة على الأسر المحتاجة.