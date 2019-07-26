شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ الجيزة يتفقد مستشفى العياط المركزى ويوجه بتطوير شوارع بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مستشفى العياط المركزى للوقوف على الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، ووجه مدير المستشفى بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لطفل مصاب بحروق مضاعفة حتى تمام شفاءه، حيث حرص المحافظ على تجميع البيانات الخاصة بالمريض وأسرته لمتابعة حالته بنفسه والتأكد من تلقيه العلاج اللازم .

واطمئن راشد، على حالة المرضى المتواجدون بأقسام الرعاية المركزة و الباطنة ووحدة الغسيل الكلوى كما تابع المحافظ مدى توافر الادوية بصيدلية المستشفى مشدداً على مدير المستشفى بضرورة التأكد من جاهزية القدرات والأطقم البشرية وانتظام تواجد الاطباء والتمريض داخل المستشفى لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضى والخدمات المقدمة لهم مؤكدًا على ضرورة توفير العلاج والأدوية لكافة المرضى .

ووجه ببذل قصارى الجهد فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المرضى المترددين على المستشفى حتى تمام الشفاء حيث تشهد المستشفى استقبال اعداد كبيره من المواطنين يومياً.

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وتفقد المحافظ عيادة التامين الصحى بالعياط واستمع الى طلبات وشكاوى المرضى اضافه الى التاكد من توفير العلاج اللازم للمرضى للنهوض بمنظومة التأمين الصحى .

كما تفقد محافظ الجيزة، شارعى شكرى القوتلى والجيش الموازيين لمحور المزلقان بالعياط بعد ان تم رفع جميع الاشغالات والباعة الجائلين الموجودين به وذلك استعداداً لاعمال رصف تطوير الشارعين، موجهاً رئيس مركز ومدينة العياط بسرعة الانتهاء من أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحى للبدء فى أعمال رصف وتطوير الشارعين ورفع كفاءتهم وإزالة كافة تعديات المحلات الموجودة على خطوط التنظيم لما يمثله الشارعين من محاور مرورية رئيسية لمدخل مركز ومدينة العياط الى جانب وجود العديد من المدارس والمنشآت الحكومية بمحيطهم وذلك فى موعد غايته منتصف الشهر القادم .

رافق المحافظ اللواء علاء بدران، السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة العياط .