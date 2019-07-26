شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "المرشدين السياحيين" تختتم دورة تدريب أعضائها حول الدبلوماسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن النقابة اختتمت الدورة التدريبية لأعضائها، والتى تم عقدها بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، لمدة يوم واحد لكوادر نقابة المرشدين السياحيين، تحت إشراف السفير الدكتور سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية.

وأضاف النحلة، لـ"الخليج 365"، أن الدورة تهدف إلى تعريف المرشدين السياحيين بأهم أهداف السياسة الخارجية المصرية، وثقل مهاراتهم فى مجال التخاطب الدبلوماسى، وإلمامهم بقواعد المراسم والبرتوكول، مشيرا إلى أنه تم عمل عرض حول تاريخ وأنشطة معهد الدراسات الدبلوماسية قدمه الملاحق الدبلوماسيون الجدد.

وأشار إلى أنه فى ختام الدورة التدريبية، زار المشاركون بالدورة قصر وزارة الخارجية التاريخى بميدان التحرير، لتعريفهم بتاريخ الدبلوماسية المصرية، ومنح شعار نقابة المرشدين السياحيين وشهادة تقدير للسفير سامح أبو العينين، وبادله السفير أبو العينين شعار معهد الدراسات الدبلوماسية.

وأكدت هدى راضى، عضو مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين، أنها خلال لقائها بالسفير سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، ناقشته فى ضرورة الاستعانة بالمرشدين السياحيين المصريين لمرافقة الوفود الرسمية، بدلا من بعض المترجمين من الهيئة العامة للاستعلامات، لافته إلى أنه وعد بأن يتم دراسة ذلك.

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وأشارت هدى، إلى أنه سيتم تكرار مثل هذه الدورات التدريبية، مع مجموعة أخرى من المرشدين السياحيين، علاوة على إمكانية الالتحاق بمعهد الدراسات الدبلوماسية.