شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد:6 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة بدءًا من 8 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد تشغيل 6 قطارات مميزة لخدمة أهالى النوبة، بحيث تقوم ثلاث رحلات ذهابا من الإسكندرية والقاهرة إلى أسوان ومثلهم من أسوان إلى القاهرة والإسكندرية، على أن تكون رحلات الذهاب إلى النوبة يوم 8 أغسطس المقبل.

وشملت قطارات أهالى النوبة قطار رقم 1 يقوم برحلة واحدة يوم 8 أغسطس من القاهرة 15.00 ويصل أسوان 04.15 اليوم التالى ويعود يوم 15 أغسطس حيث يتحرك من أسوان 22.00 ويصل القاهرة 11.20، وقطار رقم 2 يقوم برحلة يوم 8 أغسطس من القاهرة 16.45 ويصل أسوان 06.35 ويعود يوم 15 أغسطس حيث يتحرك فى رحلة العودة 12.45 ويصل القاهرة 02.00.

بالإضافة إلى قطار رقم 3 يقوم برحلة واحدة يوم 8 أغسطس من الإسكندرية 12.45 ويصل أسوان 05.15 ويعود يوم 15 أغسطس حيث يتحرك فى رحلة العودة الساعة 11.45 ويصل الإسكندرية 04.20.