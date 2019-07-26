شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث الإلكترونيات يوقع اتفاقية تعاون مع مدينة علمية إنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول توقيع المعهد اتفاقية تعاون مع المدينة العلمية surrey الإنجليزية لحدائق العلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار الاهتمام بالخبرات الدولية في مجال حدائق العلوم والمدن العلمية.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية -التي تم توقيعها في لندن- تهدف إلى نقل التكنولوجيا في إدارة وتشغيل مراكز الابتكار والمدن العلمية بمعهد بحوث الإلكترونيات وتطوير الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة.

Advertisements

وقع الاتفاقية عن معهد بحوث الإلكترونيات الدكتور هشام الديب، وعن المدينة العلمية «surrey» الدكتور مالكوم باري رئيس المدينة، بحضور الدكتورة ريم بهجت المستشار الثقافي بالمكتب الثقافى المصرى بلندن.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية تم الاتفاق على تنفيذ مشروع بحثى مشترك بين الجانبين بعنوان: «أثر الابتكار على الاقتصاد والتنمية الصناعية في مجال الإلكترونيات»، برعاية صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والمجلس الثقافي البريطاني، وذلك في إطار برنامج نيوتن مشرفة، كذلك قام وفد معهد بحوث الإلكترونيات بزيارة المكتب الثقافي المصري في لندن؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين في عدد من المشروعات البحثية، والتعاون في إلقاء محاضرات تبادلية.

وأشار التقرير إلى أن رئيس المدينة قام بزيارة مبنى معهد بحوث الإلكترونيات الجديد بالنزهة في أبريل الماضى؛ بهدف التعرف على إمكانيات المعهد البحثية والعلمية.