شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. حركة تنقلات كبيرة بمديرية أمن الجيزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت مديرية أمن الجيزة تغييرًا كبيرًا ضمن حركة وزارة الداخلية، التي اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أمس الخميس.
وتولى اللواء محمد الشريف منصب مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي منصب نائبي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عاصم أبوالخير رئيسا للمباحث الجنائية بالمديرية، واللواء محمود عبدالرازق مديرا للإدارة العامة لمرور الجيزة، واللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدني.
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