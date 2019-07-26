شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مصرية يابانية لفتح أسواق أمام تصدير الموالح لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ مصر، ممثلة في وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي والحجر الزراعي المصري، مفاوضات مع الجانب الياباني على مدار يومي 6 و7 أغسطس المقبل، استعدادا لفتح أسواق تصدير الموالح المصرية إلى اليابان، وذلك من خلال زيارة وفد مصري لليابان، برئاسة الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، وعضوية المشرف على وحدة الصحة النباتية.

وقال الدكتور أحمد العطار، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إن جولة الوفد المصري خلال زيارته لليابان تبدأ في اليوم الأول بزيارة الموانئ والمطارات اليابانية للوقوف على الإجراءات الحجرية التي يقوم بها الجانب الياباني، حيث يملك الجانب الياباني نظاما حجريا صارما، على أن يتم عقد لقاء بين الوفدين بهدف التشاور حول فتح سوق اليابان أمام الموالح المصرية ودراسة إماكنية فتح السوق الياباني أمام المنتجات الزراعية الأخري مستقبلا وذلك في ختام جولة المفاوضات المقررة يوم 7 أغسطس.

وأضاف «العطار» أن المفاوضات تستهدف تصدير الموالح المصرية إلى اليابان لأول مرة بعد مفاوضات 11 عاما، مشيرا إلى أن مصر تخطط لفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية كأحد المهام الرئيسية للحجر الزراعي المصري، موضحا أن المفاوضات سوف تشمل الإعداد للاشتراطات الفنية التي تطلبها الأسواق اليابانية لضمان نفاذ الموالح المصرية إلى اليابان، لافتا إلى أنه سيتم التواصل الفني بشأن اشتراطات تصدير الموالح والتوافق على تطبيق اشتراطات الصحة النباتية الدولية التي تطلبها السوق الياباني.