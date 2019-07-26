شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: يجوز للنساء اتباع الجنائز وتشييعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول اتباع النساء للجنائز، جاء نصه :"ما حكم اتباع النساء الجنائز؟".

وقالت دار الإفتاء المصرية:"يجوز للنساء اتباع الجنائز وتشييعها، خاصة إذا كانت جنازة من عظمت مصيبته عليها، مع مراعاة الآداب الشرعية، وعدم مزاحمة الرجال، وتحقق أمن الفتنة؛ كخروجهنَّ غير متبرجاتٍ، وعدم النياحة ولطم الخدود وشقِّ الجيوب والأصوات المنكرة"