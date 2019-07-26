شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للتصنيع" توقع مذكرة تفاهم مع شركة ألمانية لصناعة العدادات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي للعدادات الذكية بالتعاون مع الخبرات العالمية، جاء هذا خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ديل الألمانية العالمية، في إطار إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات القومية، دعما لمشروعات التنمية الشاملة.

في هذا الصدد أوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا صناعة عدادت المياه والغاز والتكييف المركزي الذكية وفقا لمواصفات الجودة العالمية، بالإضافة لبحث أطر التعاون والشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الالمانية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى والمنطقة العربية، وفتح منافذ للتصدير لأفريقيا.

وأضاف أن الشركة الألمانية ستقوم بتدريب مهندسي وفنيي الهيئة على التصنيع والتجميع ومتطلبات الجودة واختبار المنتجات، مشيرا لأهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الألمانية المتميزة في هذا المجال .

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وشدد "التراس" على أهمية مشاركة الهيئة في تعميق التصنيع المحلي وإقامة صناعة وطنية للعدادات الذكية، في إطار خطة الدولة القومية لنشر وتعميم العدادات الذكية بكافة القطاعات.

من جانبهم أشاد مسئولي شركة ديل الألمانية بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدراتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية.

كما أعربوا عن استعدادهم للتوسع فى فتح آفاق جديدة للتعاون لتمتد إلي مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا بالإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة , لتلبية إحتياجات السوق المحلي من العدادات الذكية والتصدير للمنطقة الإفريقية.