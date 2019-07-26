شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": تسليم أول مدرسة تعليم أساسى بمدينة العبور الجديدة لمديرية التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم تسليم أول مدرسة تعليم أساسى بها 42 فصلاً، بالمدينة، لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لبدء تجهيزها وتأثيثها، لتشغيلها فى العام الدراسى القادم.

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وأوضح رئيس الجهاز، أن اللجنة المُشكلة برئاسته، وتضم أعضاء من جهاز المدينة، وهيئة الأبنية التعليمية، والإدارة التعليمية - فرع القليوبية، قامت بمعاينة مبنى المدرسة، والمكون من (دور أرضي + دورين متكرر+ الأسوار وغرفة الحارس) بمساحة إجمالية ٩٤٣٧ م٢.