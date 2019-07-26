شكرا لقرائتكم خبر عن 21 ألف و500 طالب ينتهون من أداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت كليات جامعة حلوان من أعمال اختبارات القدرات للعام الجامعى 2019/2020 وذلك عقب أداء الطلاب للاختبارات بكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الموسيقية وكليتي التربية الرياضية بنين وبنات.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، إنه تم رفع النتائج إلى مكتب تنسيق الثانوية العامة بجامعة القاهرة تمهيدا لإعلان نتائج اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق، مشيرًا إلى أن الاختبارات بجميع الكليات شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب الذين بلغ عددهم 21500 طالب وطالبة.

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وتشير مؤشرات النتائج الى إرتفاع نسبة نجاح الطلاب في أداء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية حيث بلغت نسبة النجاح 84٪، كما ارتفعت نسبة نجاح الطلاب في أداء اختبارات كلية التربية الموسيقية ووصلت إلى65.7٪، وبلغت نسبة النجاح في كلية التربية الرياضية بنين 63.4٪، بينما وصلت في كلية التربية الرياضية بنات إلى 40.6 ٪، أما في كلية الفنون الجميلة (عمارة) بلغت نسبة النجاح 38.8٪، وجاءت نسبة النجاح في كلية التربية الفنية 29.3٪، بينما كانت أقل نسبة نجاح فى اختبارات القدرات في كلية الفنون الجميلة (فنون) وبلغت 14.5٪.