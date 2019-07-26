شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة تستقبل 3090 حاجًا مصريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت البعثة الطبية للحج إن عياداتها، استقبلت حتى صباح اليوم الجمعة، 3090 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 1769 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 1321 حالة في المدينة المنورة، لافتاً إلى دخول 13 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 3 حالات بعد تمام شفائهما، وما زالت هناك 10 حالات تتلقي العلاج اللازم حتى الآن.

و أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوي ل 6 حالات بمستشفيات السعودية، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة الطبية بالمرور يومياً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد ضاحى، عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس، مشيراً إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.