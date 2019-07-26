شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 142 ألف و300 طالب يسجلون بتنسيق المرحلة الأولى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 142 ألف و300 طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2019/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة لـ"الخليج 365"، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء الجمعة.

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جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الأحد الموافق 21 يوليو الجارى، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة الموافق 26 يوليو الجارى.