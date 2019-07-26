شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الزراعة الآلية يساهم فى حصاد مشروع المنيا وعمليات زراعية لـ200 ألف فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقىت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا من الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، حول ما تم إنجازه من أعمال بالقطاع خلال العام الماضى.

وكشف التقرير عن أن القطاع ساهم خلال العام الماضى في تقديم كافة خدمات الميكنة للمزارعين والمستثمرين الزراعيين فى أراضى الوادى والدلتا وصعيد مصر والأراضى الجديدة والمستصلحة، من خلال الآلات التى يمتلكها، وذلك بدءًا من تجهيز مهد البذرة وحتى الحصاد، بالإضافة إلى المساهمة فى الخدمة الآلية والحصاد لكافة المحاصيل بمزارع قطاع الإنتاج والمحطات البحثيه المختلفة.

ووفقاً للتقرير فإن إجمالى إيرادات القطاع بلغت نحو 62 مليون جنيه وتم إنجاز عمليات زراعية متنوعة لحوالى 200 ألف فدان، وقام القطاع بشراء معدات حديثة لخدمة كافه المزارعين بحوالى 25 مليون جنيه ومن المقرر شراء جرارات وآلات زراعية جديدة بمبلغ 35 مليون جنيه ويجرى حاليا اصلاح عدد مماثل من الجرارات وعدد أكبر من السيارت بتكلفة حوالى 20 مليون جنيه.

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وأشار التقرير إلى أن القطاع ساهم بشكل كبير فى مشروع مزرعة غرب غرب المنيا، من خلال المساهمة في عمليات الاستصلاح وزراعه بعض المحاصيل بالمشروع، وعمليات الحصاد لمحاصيل القمح، الشعير الكانولا، وكذلك خدمة وزراعة وحصاد محصول بنجر السكر، لافتاً الى انه يجرى حاليا إنشاء محطة ميكنة بالمزرعة لخدمة المشروع وخدمة المنتفعين الكبار والصغار بذات المنطقه لاستصلاح وزراعة أكبر مساحه ممكنه وبأسعار منافسة.

ووقع قطاع الزراعة الآلية خلال العام الماضى بروتوكول تعاون مع وزارة البترول لتطوير 6 محطات للتموين كما وقع بروتوكول تعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، حيث قام المجلس بشراء ماكينة حصاد بنجر حديثه بمبلغ نحو 5 مليون جنية حيث تم حصاد مساحة ، كما أوضح التقرير انه تم الاستفادة من جميع المعدات بالقطاع.