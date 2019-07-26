شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا طقس حار رطب على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب علي الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤيه في الشبوره المائيه صباحا علي مناطق من شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد كما تنشط على جنوب سيناء والبحر الاحمر وخليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.