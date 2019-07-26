​"النقل": الانتهاء من تنفيذ محور الدخيلة وتشغيل تجريبي لجراج متعدد الطوابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

تفقد وزير النقل، عددًا من المشروعات التي يتم تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة، ومحاور الربط غرب الإسكندرية.

وأعلن الوزير، الانتهاء من تنفيذ محور الدخيلة الذي يربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي ، ويتبقى فقط الانتهاء من أعمال الكهرباء، لافتا إلى أنه سيساهم في حل الاختناقات المرورية غربي الإسكندرية، ونقل حركة المرور من وإلى الميناء والمنطقة الصناعية والتي تصل إلى 3500 شاحنة يوميا حالياً- متوقع أن تصل إلى 5 آلاف شاحنة خلال 3 سنوات - إلى الطريق السريع (الطريق الدولي الساحلي) مباشرةً دون المرور بالمناطق السكنية التي لا تستوعب حركة النقل الثقيل.

كما تفقد وزير النقل، أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54، موجها بتكثيف الأعمال والإسراع في معدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات للانتهاء من المشروع في يناير 2020.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيساهم في سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي الدولي، ليخفف من الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان ويقضى على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية .

وشهد الوزير، التشغيل التجريبي لطابقين من الجراج متعدد الطوابق ووجه بتكثيف الأعمال الإضافية ليصل إلى 4 أدوار (5 مستويات) بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة بـ407 مليون جنيه للقضاء على تكدس السيارات بالميناء.

وأشار إلى أن المشروع يهدف لاستيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.

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كما تفقد أعمال إخلاء موقع مشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55 – 62، إذ صرح الوزير بأنه يجرى العمل على إنشاء محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترًا.

ولفت إلى أن طاقة التداول بالمحطة ستكون من 15 إلى 18 مليون طن سنويًا، وسيصل تداول الحاويات إلى مليون و250 ألف حاوية، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، وستصل إجمالي تكلفة المشروع إلى 550 مليون دولار.

وأكد أن "المشروع سيرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية مما سيكون له أثر إيجابي كبير على منظومة النقل البحري"، وتفقد منطقة الحوض الجاف والورش الرئيسية وشاهد أعمال الصيانة التي تتم للقطع البحرية والمعدات والسيارات داخل الحوض والورش، ووجه بضرورة تطوير هذه الورش التي تعد إضافة كبيرة للميناء.

كما شدد الوزير على ضرورة وضع أولوية لتحويل الموانئ المصرية إلى خضراء طبقا لتوجيهات الرئيس، موضحا أن أول ما نهتم به في هذه الفترة هو تحويل ميناء الاسكندرية لـ "ميناء أخضر/ صديق للبيئة"، بالعمل على تنفيذ ضوابط ومعايير البيئة للموانئ الخضراء والتي تتفق مع المعايير الدولية.

وتابع: "سوف يتم ذلك بوضع حلول مبتكرة للمشكلات البيئية تراعي تحسين جودة الهواء، وخفض الضوضاء، وتطبيق أحدث التكنولوجيات في إدارة أنظمة الشحن والتفريغ والتخزين وتداول البضائع ودخول وخروج السيارات والبضائع من وإلى الميناء للحد من من الآثار السلبية على البيئة وتربتها ومياهها وهوائها".

بعدها توجه الوزير إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية حيث التقى بالعاملين بالهيئة وأكد على ربط الحوافز بالإنتاج.