رئيس البرلمان: رواندا تقدم نموذجا ملهما للدولة الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال أن رواندا تقدم نموذجا ملهما للدولة الإفريقية ، بعد أن نجحت في تحقيق مجموعة من أسرع معدلات ومؤشرات التنمية في القارة الإفريقية، وزيادة فرص العمل وتنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز الدخل القومي.

وأشاد عبد العال - في ختام الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى روندا، حيث التقى مع رئيس مجلس تنمية رواندا - بالطفرة التي حققتها رواندا في مجال الثورة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولفت عبد العال إلى أن هناك مجالات حيوية للتعاون مع مصر يمكن أن يقوم مجلس تنمية رواندا بدور حيوي فيها ، ويأتي في مقدمتها الاستثمار والتعاون في مجال الصحة، ودعم تسيير رحلات مباشرة بصورة أكبر بين مصر ورواندا، مؤكداً على أن البيئة الصحية وتسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع، ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الاستثمارات المشتركة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

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وأضاف أن تحقيق طفرات متقدمة في التعاون بين مصر ورواندا في هذه المجالات، سيضيف الكثير إلى الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية في البلدين من أجل تعزيز العلاقات القائمة بين مصر ورواندا.

واستمع رئيس مجلس النواب إلى عرض مرئي موجز لتجربة رواندا في تحقيق التنمية، وكيف أنها أرست حالة من التقدم الاقتصادي لتكون ثاني اقتصاد على مستوى القارة الإفريقية. كما استمع أيضاً إلى شرح موجز عن اختصاصات مجلس تنمية رواندا وآلية عمله، والنجاحات التي حققها، لاسيما في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية إلى رواندا، وجعل الأخيرة واحدة من أكبر مراكز الخدمات في إفريقيا.

وأشارت رئيسة مجلس تنمية رواندا إلى أن بلادها اعتمدت على عدد من الأدوات في تحقيق النجاحات التي وصلت إليها، وأهمها إعطاء دور ريادي للقطاع الخاص، وتسهيل الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، في إطار بنية تشريعية وتحتية تدعم ذلك.

وقالت رئيس مجلس تنمية رواندا إن تطوير التعاون مع مصر يعد أمرا حيويا بالنسبة لبلادها، ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية، وإنما على مستوى القارة الإفريقية، كما أكدت أن المجلس سيدرس إمكانيات تطوير التعاون مع مصر في المجالات التي ذكرها الدكتور علي عبدالعال.