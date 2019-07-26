تنقلات الداخلية.. اللواء هشام فاروق حكمدارا لمديرية أمن الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تقتصر حركة التنقلات العامة لضباط الشرطة على قيادات المباحث بمديرية أمن الجيزة، لتشمل منصب الحكمدار أيضا.

وشهدت الحركة التي اعتمدها اللواء محمود وزير الداخلية ترقية اللواء هشام فاروق مدير قطاع غرب الجيزة ليشتغل منصب حكمدار مديرية أمن الجيزة خلفا للواء عادل حجازي.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وتركزت الحركة على تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي، وذلك من خلال الترقية والمد لـ 12154 ضابطًا من رتبة ملازم أول وحتى رتبة لواء، ونقل وندب 26 مساعدًا للوزير لمختلف قطاعات الوزارة و20 مديراً للأمن.