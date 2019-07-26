تنقلات الداخلية.. اللواء محمود شوقي مساعدا لمدير أمن الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شهدت حركة التنقلات العامة التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ترقية اللواء محمود شوقي مدير فرقة شرق الجيزة ليشغل منصب مساعد مدير الأمن.

وتدرج اللواء "شوقي" في العديد من المناصب محققا العديد من النجاحات لاسيما إبان توليه مأمور قسم شرطة الصف، إذ ساهم في الإيقاع بأخطر التشكيلات العصابية وأرباب السوابق والإجرام وإنهاء خصومات ثأرية بين بعض العائلات.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وتركزت الحركة على تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي، وذلك من خلال الترقية والمد لـ 12154 ضابطًا من رتبة ملازم أول وحتى رتبة لواء، ونقل وندب 26 مساعدًا للوزير لمختلف قطاعات الوزارة و20 مديراً للأمن.