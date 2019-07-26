تنفيذ 80 ألف حكم قضائي على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.

أسفرت جهود الحملة خلال يوم في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 80151 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو الآتي، 353 حكم جناية، 24471 حكم حبس جزئي، 4061 حكم حبس مستأنف، 41676 حكم غرامة، 9590 حكم مخالفة.

كما تم ضبط 190 قطعة سلاح ناري، 200 قضية مخدرات، 22300 مخالفة مرورية، 900 مخالفة مرافق.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.