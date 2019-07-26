الداخلية تلاحق حائزي الأسلحة النارية والهاربين من تنفيذ الأحكام بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لتحقيق الانضباط للشارع المصري ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 45 قطعة سلاح ناري، و90 قضية تموينية، و100 مخالفة إشغال بالطريق العام، 1300 مخالفة مرورية، تنفيذ 4 آلاف حكم قضائي متنوع بمديرية أمن أسيوط.

Advertisements

وضُبط بمديرية أمن بالفيوم، 10 أسلحة نارية، 7 قضايا اتجار بالمخدرات، 400 مخالفة مرافق، 85 قضية تموينية، 1000 مخالفة مرورية، تنفيذ 9220 حكم قضائي متنوع بمديرية أمن الفيوم.

كما تم ضبط 10 أسلحة ناري، 9 قضايا اتجار بالمخدرات، 20 قضية تموينية متنوعة، 180 مخالفة إشغال بالطريق العام، 800 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 931 حكم قضائي متنوع بمديرية أمن أسوان.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.