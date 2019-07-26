أخبار مصر | ميناء السخنة يستقبل أكبر سفينة صب جاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميناء السخنة يستقبل أكبر سفينة صب جاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل صباح اليوم الجمعة، ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفينة SEA FORCE أضخم سفن الصب الجاف بحمولة قدرها 157،206 ألف طن حديد بليت، لصالح كبرى مصانع الحديد العاملة في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.

وقد استقبل الميناء السفينة قادمة من البرازيل تحمل علم دولة مالطا، وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 94،542 ألف طن، والحمولة الصافية 58،889 ألف طن، والحمولة الوزنية 189،098 ألف طن، لتكون هذه الحمولة هي الأكبر من نوعها خلال العام الحالي من حمولات الصب الجاف تدخل الميناء.

كما يعد غاطس السفينة هو الأكبر الذي يتم دخوله للميناء حيث يبلغ طولها 292 مترا وعرضها 45 مترا ،وغاطسها 16.77 مترا، يقارب الغاطس الأصلي للميناء الذي يصل إلى 17 مترا.

وفي هذا السياق أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على جاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستقبال السفن العملاقة بحمولات ضخمة لما تتمتع به موانئ المنطقة من استقبال مثل هذه الشحنات.

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وقال مميش أنه يتم تنمية وتطوير الموانئ الست لتنافس الموانئ العالمية المجاورة، وتقديم أفضل خدمات بحرية بها، ورفع قدرات الكوادر البشرية المحلية بالموانئ بما يتناسب مع متطلبات النقل البحري بالمواصفات العالمية.

مضيفا أن ميناء السخنة من أهم الموانئ في المنطقة الجنوبية للمنطقة الاقتصادية، حيث يتميز بكونه ميناء تخصصيا يضم سبعة أرصفة ويقع أمام المدخل الجنوبي لقناة السويس وتزداد به أنشطة سفن الحاويات والصب السائل والبضاعة العامة والتي لها النصيب الأكبر في إنتاجية الميناء.

وأضاف أنه يتم تطوير الميناء حاليا وزيادة عوائده من خلال مشروع توسعة الحوض الثالث وإنشاء رصيف جديد، ومشروع إنشاء محطة تداول الحاويات والبضائع بالحوض الثاني والذي تنفذه شركة "تشاينا هاربر"، حيث يحقق المشروع إضافة 1300 متر أرصفة للميناء ،وإضافة طاقة إستيعابية للحاويات تقدر بـ 1.8 مليون حاوية بعد إنتهاء إنشاء محطة تداول الحاويات بالحوض الثانى ليصبح إجمالى الطاقة الإستيعابية للحاويات بالميناء 2.9 مليون حاوية، حيث تشهد الميناء افتتاحات قريبة بالأرصفة .

من جانبه قام اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية بالتوجيه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة عملية الرسو، وتسهيل دخول السفينة للميناء، واستقبال طاقمها من قبل الربان أشرف المغني مدير عام ميناء السخنة والقبطان سعد عقل نائب مدير الميناء، باعتبار هذا الحدث يؤكد على جاهزية الميناء لاستقبال مثل هذه السفن .