أخبار مصر | "النقل": أولوية لتحويل الموانئ المصرية إلى خضراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل": أولوية لتحويل الموانئ المصرية إلى خضراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، ضرورة وضع أولوية لتحويل الموانئ المصرية إلى خضراء طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وحددت أن أول اهتماماتها في هذه الفترة هو تحويل ميناء الاسكندرية لـ"ميناء أخضر / صديق للبيئة"، وذلك بالعمل علي تنفيذ ضوابط ومعايير البيئة للموانئ الخضراء والتي تتفق مع المعايير الدولية، وسوف يتم ذلك بوضع حلول مبتكرة للمشكلات البيئية تراعي تحسين جودة الهواء، وخفض الضوضاء، وتطبيق أحدث التكنولوجيات في إدارة أنظمة الشحن والتفريغ والتخزين وتداول البضائع ودخول وخروج السيارات والبضائع من وإلى الميناء، وذلك للحد من من الآثار السلبية علي البيئة وتربتها ومياهها وهوائها.

جاء ذلك خلال تفقد عددًا من المشروعات التي يتم تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة، ومحاور الربط غرب الإسكندرية حيث بدأت الجولة بتفقد محور الدخيلة الذي يربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي حيث تم الاعلان عن الانتهاء من تنفيذ هذا المحور الهام ويتبقى فقط الانتهاء من أعمال الكهرباء، والذي سيساهم في حل الاختناقات المرورية غربي الإسكندرية، و نقل حركة المرور من وإلى الميناء والمنطقة الصناعية والتي تصل إلى 3500 شاحنة يوميا حالياً- متوقع أن تصل إلى 5 آلاف شاحنة خلال 3 سنوات - إلى الطريق السريع (الطريق الدولي الساحلي) مباشرةً دون المرور بالمناطق السكنية التي لا تستوعب حركة النقل الثقيل.

كذلك متابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54، موجها بتكثيف الأعمال والإسراع في معدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات للانتهاء من المشروع في يناير 2020، حيث سيساهم هذا المشروع في سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي الدولي، ليخفف من الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان ويقضى على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

وشهد وزير النقل التشغيل التجريبي لطابقين من الجراج متعدد الطوابق ووجه بتكثيف الأعمال الإضافية ليصل الي أربعة أدوار ( خمسة مستويات ) بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة بتكلفة 407 مليون جنيه للقضاء علي تكدس السيارات بالميناء مشيرا الى أن هذا المشروع يهدف الى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية ، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.

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ثم تفقد أعمال إخلاء موقع مشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55 – 62 حيث صرح الوزير أنه يجرى العمل على إنشاء محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترًا.

ولفت الى ان طاقة التداول بالمحطة ستكون من 15 إلى 18 مليون طن سنويًا، وسيصل تداول الحاويات إلى مليون و250 ألف حاوية، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، وستصل إجمالى تكلفة المشروع إلى 550 مليون دولار، حيث سيرفع هذا المشروع من تصنيف ميناء الإسكندرية مما سيكون له أثر إيجابى كبير على منظومة النقل البحرى كما تفقد منطقة الحوض الجاف والورش الرئيسية وشاهد أعمال الصيانة التي تتم للقطع البحرية والمعدات والسيارات داخل الحوض والورش ، و وجه بضرورة تطوير هذه الورش التي تعد إضافة كبيرة للميناء.

بعدها توجه الوزير الى الهيئه المصرية لسلامة الملاحة البحرية حيث التقى بالعاملين بالهيئة واكد على ربط الحوافز بالإنتاج.