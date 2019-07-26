أخبار مصر | "التضامن" تهنئ منتخب مصر للشباب لكرة اليد لتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تهنئ منتخب مصر للشباب لكرة اليد لتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت وزارة التضامن الاجتماعي، منتخب مصر للشباب لكرة اليد، بتأهله للمربع الذهبي ببطولة كأس العالم، بعد فوزه على منتخب النرويج بنتيجة ٢٩/٢٧ ونجاحه في العودة للمباراة بعد تأخره في بداية الشوط الثاني.

وكان نجح منتخب شباب اليد في قلب تأخره إلى فوز على نظيره النرويجي ليفوز بنتيجة 29-27 ليتأهل للمربع الذهبي لكأس العالم للشباب لكرة اليد المقامة في إسبانيا.

وسيلتقي المنتخب المصري نظيره الفرنسي ثالث النسخة الماضية، الذي تفوق على الدنمارك بنتيحة 35-32 في المربع الذهبي.