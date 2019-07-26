أخبار مصر | غدا.. "المهندسين" تعقد مؤتمر "عقود الفيديك.. بين القانون والهندسة والاستثمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "المهندسين" تعقد مؤتمر "عقود الفيديك.. بين القانون والهندسة والاستثمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد النقابة العامة للمهندسين، بقيادة المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، مؤتمر بعنوان "عقود الفيديك.. بين القانون والهندسة والاستثمار"، بمشاركة عددا من المهندسين الاستشاريين من عدة دول عربية، وبالتعاون مع الاتحاد الدولى للاستشارات الهندسية "الفيديك"، غدا السبت، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

ويتناول الملتقى، العديد من القضايا التى تهم العاملين بالقطاع الاستشاري الهندسى.