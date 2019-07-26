أخبار مصر | الشعبة المدنية بـ"المهندسين" تناقش اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مع مخالفات البناء اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشعبة المدنية بـ"المهندسين" تناقش اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مع مخالفات البناء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناقش الشعبة المدنية بنقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع النقابة العامة الفرعية بالاسكندرية، اليوم الجمعة، اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مع مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.

وقال المهندس أحمد رمزى رئيس الشعبة المدنية، أن مجلس الشعبة سيلتقى أولا فى نادى المهندسين بسابا باشا فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمهندسى مدنى بمحافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة وكفر الشيخ، للنقاش حول التحديات التى تواجه مهنة الهندسة المدنية، ثم يليه لقاء آخر فى مقر نقابة المهندسين بالشاطبى فى تمام الساعة الخامسة فى ندوة هامة تهم قطاع كبير من المهندسين يتحدث فيها الأستاذ الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، عن اللائحة التنفيذية للقانون التصالح ويعقبها تعقيب من الأستاذ الدكتور ناصر درويش استاذ الخرسانة بكلية الهندسة بجامعة الاسكندرية ثم مناقشة مفتوحة للقانون مع المهندسين.

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من جانبه أكد المهندس عماد توماس، أمين الشعبة المدنية، على أن عدد مخالفات البناء فى مصر يقترب من 3 مليون مخالفة منها نحو مليون و 800 الف مخالفة بناء بدون ترخيص، واكثر المحافظات مخالفة هى الشرقية والبحيرة والاسكندرية والغربية واقل المحافظات الوادى الجديد.

وطبقا للتعداد السكانى الذى أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017، فإن لدينا 2 مليون مبنى يحتاج إلى ترميم بسيط، 1.3 مليون مبنى يحتاج لترميم متوسط، و97.6 الف مبنى غير قابل للترميم ومطلوب هدمه.

وأشار المهندس هانى العتال، أمين مساعد الشعبة، إلي أن الاستاذ الدكتور خالد الذهبى، رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء، والإستاذ الدكتور محمد فتحى بمركز بحوث الإسكان، سيلقيا محاضرة ختامية بعنوان "المدن الذكية بين النظرية وإمكانية التطبيق"، لتوضيح خصائص المدن الذكية باعتبارها ابتكار حديث من إبتكارات عصر تكنولوجيا المعلومات وكيفية الربط بين خصائص تلك المدن وبين المدن المستدامة.