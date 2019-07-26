أخبار مصر | الحكومة تنفي ١١ شائعة في ٨ أيّام (انفوجراف)

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية الفترة الماضية.

وجاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول هذه الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 18 حتى 26 يوليو 2019).

حيث نفى المركز الإعلامي ما تردد حول إسناد إدارة صندوق مصر السيادي لمسئولين أجانب كما نفي المركز ما أثير حول تقليص مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2019/2020 بعد اعتمادها، ونفى أيضًا ما أثير حول حذف عشوائي للمواطنين ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية.

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ونفى المركز الإعلامي ما تردد حول عدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها، كما نفي المركز ما أثير حول اختيار الطلاب للكليات دون مراعاة التوزيع الجغرافي للتنسيق، ونفي المركز أيضًا ما تداول حول استخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن مما أدى لاختفائها من المستشفيات.

وكما نفى المركز الإعلامي ما أثير حول إقرار زيادات في بدل السفر لموظفي الجهاز الإداري للدولة، كما نفي ما تردد حول إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط ، ونفى ما تداول حول انتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق.

ونفى المركز ما أثير حول إغلاق الحكومة المواقع إلكترونية لمؤسسات الصحف القومية ترشيداً للنفقات، كما نفى المركز ما تردد حول سرقة مُقتنيات متحف نجيب محفوظ عقب افتتاحه.