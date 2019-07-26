شكرا لقرائتكم خبر عن بدء سفر أول فوج من الحج البري بميناء نويبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ميناء نويبع، اليوم، مغادرة أول فوج برى من حجاج بيت الله الحرام على متن العبارة برنسيسة، وعلى متنها 400 حاج و10 أتوبيسات، حيت قام اللواء بحرى أشرف عبدالمنعم نائب رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر، بتوديع الحجاج والوقوف على الإجراءات العملية للتشغيل، ومتابعة تقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات.

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ووجه اللواء بحرى رضا إسماعيل رئيس الهيئة، بتجهيز الصالات بخدمات الإذاعة وإرشادات لمناسك الحج بالشاشات ونظافة الميناء بالداخل والخارج وكراسى خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة وتكريس جميع امكانيات الميناء لصالح الحجاج وتذليل جميع العقبات وفتح غرفة عمليات بالميناء للوقوف على الاجراءات العملية وتشغيل العبارات وتذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام.

كما تم التنسيق مع محافظة جنوب سيناء وإدارة المرور لمتابعة الأتوبيسات أثناء مرورها بالكمائن، وتنظيم خط سيرها حيال قدومها إلى مدينة نويبع وتوجيهها إلى قرية الحجاج بعد أخذ أرقام الأتوبيسات طبقا لأولوية الوصول بعد مراجعة رخص السائقين، حتى لا تكون منتهية بنسبة أقل من 30 يوم من تاريخ السفر والتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتيسير وسرعة انهاء الاجراءات.

على جانب آخر، قامت إدارة الجوازات بزيادة أعداد ضباط الجوازات لسرعة إنهاء الإجراءات، وقامت الجمارك بزيادة أعداد مأمورى الجمارك لإنهاء أعمال التفتيش للحقائب والأتوبيسات أثناء تواجد الحجاج بالصالات.