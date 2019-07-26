شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يشهد اجتماع لجنة تنظيم إيراد النهر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماع لجنة تنظيم إيراد النهر، بحضور جميع الجهات التنفيذية للوزارة لبحث استعدادات الوزارة لموسم السيول وموسم الفيضان، والعمل على وقف التعديات ومنع إلقاء المخلفات والقمامة بالمجارى المائية.

وقال وزير الري، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن الإجتماع تناول سرعة الانتهاء من أعمال تطهير كافة مخرات السيول وعددها 117 مخر مع نهاية شهر سبتمبر مؤكدا على جاهزية الأجهزة المعنية بالوزارة لإدارة المياه بما يضمن الوفاء باحتياجات قطاعات الدولة المختلفة منها، وأهاب الوزير بضرورة حث المواطنين أن يتحملوا مسئولياتهم للحفاظ على الموارد المائية بعدم التعدى ومنع إلقاء المخلفات والقمامة في مخرات السيول تجنباً لحدوث أية ازدحامات.

وأضاف الوزير أن اللجنة إستعرضت تقريرا عن إجراءات الاستعداد لمجابهة مخاطر السيول وحالة نهر النيل والمجارى المائية التي تستقبل مياه السيول بالعديد من محافظات الوجه القبلى.

وأكد «عبدالعاطي»، على أهمية إستعداد وحدات الطوارئ والاستمرار في رفع كفاءة محطات الرفع على شبكة المصارف واستعداد منظومة الصرف لاستقبال مياه الأمطار والسيول بما يؤدى إلى حماية الأرواح والممتلكات من المخاطر مؤكداً على ضرورة البدء الفوري في تكثيف أعمال تطهير وصيانة المصارف خاصة المصارف التي تستقبل مياه السيول والمخرات.

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وأشار وزير الري إلى أن اللجنة إستعرضت تقريرا عن السد العالي، موضحا أن السد العالي إستعد لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2019-2020 والتي تبدأ في أغسطس من كل عام، حيث أجريت أعمال الصيانة اللازمة لمنشآته، ومفيضات الطوارئ والبوابات، بحيث تبدأ مناسيب المياه في الارتفاع مع وصول مياه الفيضان من الهضبة الإثيوبية عبر النيل الأزرق، مرورا بالخرطوم قبل وصولها لبحيرة ناصر بأسوان.

كما استعرضت اللجنة أعمال حصر زراعات الأرز بالإدارات العامة للرى المختلفة التي تم رصدها بالأقمار الصناعية والتنسيق مع وزارة الزراعه لمتابعة موقف زراعات الأرز المخالفة.

ووجه عبدالعاطى بضرورة رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة محافظات الجمهورية، خلال الفترة القادمة وتوفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصه مياه الشرب لمواجهه الطلب على الاستخدامات المنزلية علاوة على المتابعة الدورية لرصد مخالفات الأرز في ضوء نجاح الإجراءات التنسيقية والبروتوكول المشترك بين وزارتي (الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي).

وخلال الاجتماع تم استعراض فيضان النيل والإجراءات التي يتخذها قطاع مياه النيل ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان على مدار الأعوام المختلفة من خلال النماذج الرياضية واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسى للمياه في مصر، وأيضا استعراض كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائى الحالى والتى إشارت إلى انخفاض حوالى ٥ مليار متر مكعب عن العام الماضي.

وأكد وزير الري على استمرار عمل لجنة إيراد النهر وإدارة المياه طوال العام، وعقد اجتماعاتها بشكل دوري مع التأكيد على أهمية استمرار الوزارة في متابعة مؤشرات التنبؤ بالأمطار والسيول، ومشاركة معلومات التنبؤات مع كافة الجهات المعنية لسرعة التعامل مع أي مخاطر يمكن أن تنجم عنها.

وأشار عبدالعاطي إلى انخفاض عدد الشكاوى الواردة هذا العام بخصوص مشاكل نقص المياة مقارنة بالأعوام السابقة سواء على الموقع الالكترونى للشكاوى الحكومية أو الخط الساخن أو باى وسيلة أخرى حيث كانت الشكاوى الواردة عام ٢٠١٦ وصلت إلى ١٨١٠ شكوى بينما انخفضت هذا العام إلى ٥٩٤ شكوى حتى تاريخه

ووجه الدكتور عبدالعاطى الأجهزة الفنية بضرورة العمل على الاستجابة لكافة الشكاوى والعمل على حلها في حينها.