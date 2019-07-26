شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: ورشة عمل لتأهيل العاملين بمشروع "مواجهة الزيادة السكانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة التنمية المحلية، بعقد ورشة عمل تأهيلية للكوادر البشرية العاملة فى المحافظات الخمس التى ينفذ بها مشروع "الاسراع فى المواجهة المحلية للزيادة السكانية"، كمرحلة أولى وهى "قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط والقليوبية" بحضور المحافظين والقيادات التنفيذية بهذه المحافظات .

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، ضرورة قيام الوحدات فى المحافظات المشار إليها ببحث نقاط الضعف المسببة لزيادة السكان فى كل محافظة مع التركيز على ضرورة الارتقاء بعنصرى التعليم والصحة والعمل على مشاركة منظمات المجتمع المدنى ورجال الاعمال فى نشاط هذه الوحدات مؤكداً على أن عمل الوحدات لا يتعارض مع أنشطة الخطة السكانية وبرامج السكان المدرجة فى خطة كل محافظة .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى دعم الوزارة لوحدات المشروع المنشأة بالمحافظات الخمس لضمان استمرارية أداء الانشطة مشيراً إلي أنه سيتم تعميم المشروع بجميع المحافظات على عدة مراحل بعد تقييم الايجابيات والسلبيات فى محافظات المرحلة الاولى لتعظيم الايجابيات وتلافى السلبيات.

وأوضح أنه تم إنشاء وحدة الكترونية لقاعدة البيانات عن القرى والنجوع لربطها بأهداف التنمية المحلية للإستراتيجية القومية للسكان ، مؤكدًا أن الوحدة المركزية بالوزارة بالتنسيق مع الوحدات الفرعية بالمحافظات ستقوم بإعداد خطة للتوعية السليمة بالقضية السكانية بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان وتحليل أعداد السكان ومؤشرات النمو السكانى جغرافيا ودراسة عوامل تغير مؤشرات النمو السكانى وتحليل البيانات اللازمة للاستفادة من الخصائص السكانية التى تساعد متخذ القرار على ملائمة الخطط لجميع شرائح المجتمع وتقييم المتغيرات المتعلقة بالمحليات وربطها برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة .