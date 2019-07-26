شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع 3 رحلات على متنها 3400 حاجا فلسطينيا من مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ومن المقرر أن تبدا مصر للطيران، اعتبارا من اليوم وحتى 29 الجارى، تسيير ثلاث رحلات يوميا من طراز إيرباص 330/200 لنقل الحجاج الفلسطينيين إلى الأراضى المقدسة، على أن تكون العودة ابتداء من 20 أغسطس القادم.

Advertisements

ويشار إلى أن الحجاج الفلسطينيين بدأوا بمغادرة قطاع غزة، أمس الخميس، عبر معبر رفح، والعمل عبر المعبر البرى، سيخصص للحجاج لمدة 4 أيام، بدءا من الخميس، وحتى يوم الأحد المُقبل.