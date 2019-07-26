شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: 526 طالبًا سجلوا رغباتهم بمعامل الجامعة بالمرحلة الأولى للتنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت معامل جامعة حلوان 526 طالب من طلاب الثانوية العامة خلال المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2019 وذلك عقب توافد الطلاب وأولياء أمورهم على المعامل التي خصصتها الجامعة منذ بداية أعمال المرحلة الأولى يوم الأحد الماضى وحتى الآن حيث قامت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بتخصيص 6 مقرات لاستقبال طلاب المرحلة وذلك بالمعمل المركزى وكلية الهندسة بحلوان وهندسة المطرية وكلية الفنون الجميلة والتربية الموسيقية وكلية التربية الرياضية بنين.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة إن المعمل المركزى ومعامل كليات الجامعة استقبلوا حتى الان نحو 526 طالب وطالبة من تنسيق الجامعات 2019 بواقع 182 طالب استقبلهم المعمل المركزى، 59 طالب ترددوا على معمل كلية الهندسة بحلوان، و207 طلاب قاموا بتسجيل رغباتهم في معمل كلية الهندسة بالمطرية، كما أستقبل معمل كلية الفنون الجميلة 37 طالب، و سجل 21 طالب في معمل كلية التربية الموسيقية، بالإضافة إلى قيام 20 طالبًا بالتسجيل في معمل كلية التربية الرياضية بنين.

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واضاف رئيس جامعة حلوان قائلا أن هناك موظفون ومجموعة من الإداريين متواجدين بالمعامل بجميع الكليات خلال المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2019 لتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة لطلاب الثانوية العامة بهدف التعامل مع الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لهم، مؤكدا علي أن المعامل تعمل بكامل طاقتها مع استمرار كافة هذه الخدمات بمعامل جامعة حلوان خلال جميع مراحل التنسيق.