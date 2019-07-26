شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة ترد على شائعة غلق ستاد القاهرة أمام المباريات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الشباب والرياضة، ما تردد من أنباء عن إغلاق استاد القاهرة، واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط، عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق، لما تردد حول قيام الوزارة بإغلاق استاد القاهرة، واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط.

وأوضحت الوزارة ، أنه يجرى الآن بعض أعمال الصيانة للاستاد، استعداداً لاستضافة مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المشجعين.

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وأوضحت الوزارة، فى تقرير الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه سيتم إزالة الطبقة الزرقاء التي قد سبق وضعها بناءً على كود الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وسيتم وضع طبقة الترتان وتخطيطها وهى التي يقام عليها منافسات ألعاب القوى، مضيفةً إلى اهتمام الوزارة بتطوير الاستاد للحفاظ على الصورة الحضارية التي ظهر بها أثناء استضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية، والتى نالت الإشادات من مختلف دول العالم.