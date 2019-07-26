شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال رئيس البرلمان يعود إلى القاهرة بعد جولة إفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى مطار القاهرة الدولى منذ قليل قادما من العاصمة الكينية نيروبى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الذى كان قد بدأ على رأس وفد برلمانى جولة أفريقية، إلى كل من كينيا وتليها رواندا، بناءً على دعوة من رئيسى البرلمان فى كلا البلدين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهما، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك.

تضمنت الجولة لقاءات لرئيس المجلس والوفد المرافق له، مع كبار المسئولين فى كلا الدولتين، وتأتى هذه الزيارة فى ضوء العلاقات المصرية القوية مع كل من كينيا ورواندا على المستويين الحكومى والبرلماني، والرغبة فى العمل على المزيد من التطور لتلك العلاقات، ولا سيما على المستوى البرلمانى ودعم سبل التعاون بين البرلمانات فى البلدان الثلاثة.

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جاءت هذه الزيارة فى إطار جولة أفريقية جديدة يقوم بها "عبد العال" استكمالاً لجولات سابقة زار خلالها كل من تنزانيا وبورندى وجيبوتى، وتهدف هذه الجولات إلى تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية المصرية فى تعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية، خاصة على المستوى البرلماني، دعماً لتوجه الدولة المصرية نحو تعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية وعلى جميع المستويات، خاصة فى ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى.